Manfredonia – Leo Chef e Michele Chef, colleghi, sono i titolari titolare del Ristorante “La Vela D’Oro”, il punto di incontro tra Cielo, Terra, Mare a Manfredonia.

Leo e Michele sanno bene dalla tenera età che cucinare è un’arte e se non sei cuoco dentro non puoi fare questo lavoro. Per entrambi la passione per la cucina nasce da quando erano bambini, quando tornando da scuola aiutavano le mamme ai fornelli.

Sono quei primi sapori che anni più tardi hanno indirizzato Leo e Michele verso la cucina professionale e quindi si sono iscritti alla Scuola Alberghiera. Infatti, Leo e Michele sono diplomati con titolo di Cuoco e Operatore Turistico.

Hanno fatto esperienza in alcuni Alberghi e Ristoranti in Italia e in Europa e, in momenti diversi sono arrivati alla Vela D’Oro come cuochi colleghi. Dal 2023 gestiscono il Ristorante, quali attuali titolari, non per iniziare da capo ma per continuare l’attività che svolgono da oltre 15 anni.

Leo & Michele sono attenti alla qualità degli ingredienti, scelti sempre con cura. Le materie prime preferite sono i prodotti del territorio, possibilmente a chilometro zero e a filiera controllata.

Chi opera nel settore conosce produttori e allevatori di fiducia da cui acquistare le uova, le carni, i salumi, il latte, il burro e i formaggi. Nella dispensa però ci sono anche altri ingredienti provenienti da specifiche regioni d’Italia, ma sempre prodotti DOC, DOP e IGP.

Tra le sue ricette potete quindi trovare piatti genuini, il meglio della tradizione italiana, una cucina locale creativa con qualche tocco esotico.

Non c’è solo la buona cucina, ma una perfetta armonia con i prodotti della terra e del mare. Locale predisposto per cerimonie a tema, Massima cura dell’ambiente, servizio eccellente.

Non si può Amare bene – Dormire bene – Pensare bene Se non si è mangiato bene (Virginia Woolf).

Tutti i sapori di una volta racchiusi in piatti unici. Perché dalla Vela d’oro di Manfredonia non esiste una buona o una cattiva cucina ma solo piatti che più ti piacciono.

La Vela D’oro è il luogo in cui ci si ritrova, famiglie, amici, coppie, feste di compleanno, comunioni, battesimi, cresime, anniversari e anche per trasformare un giorno qualsiasi in un giorno speciale.

Per raccontarsi storie, scambio di opinioni il tutto ti restituisce il buonumore anche dopo una giornata faticosa. Dalla Vela D’oro è un momento tutto vostro, accompagnato da grandi piatti cucinati da maestri dell’arte culinaria. La Vela D’oro non passa mai inosservato, perchè é una pura espressione d’amore.

“Cosa c’è di più bello di una riunione di amici veri intorno a una buona tavola? È il miele della vita”. Tahar Ben Jelloun

La pizza, ovviamente, è la stella dello spettacolo al ristorante “La Vela d’oro” di Manfredonia.

L’impasto lievitato lentamente e la selezione di ingredienti autentici si fondono per creare una crosta croccante e un centro soffice che si scioglie in bocca. Dalle classiche combinazioni come la Margherita alla sperimentazione con ingredienti gourmet come prosciutto di Parma stagionato e rucola fresca, ogni pizza è un’opera d’arte gustativa.

L’esperienza al ristorante “La Vela d’oro” di Manfredonia va oltre la semplice degustazione di pizza.

La loro carta dei vini presenta una selezione curata di etichette italiane che si abbinano magnificamente alle pietanze offerte. Gli appassionati di vino possono godere di una ricerca enologica mentre scoprono abbinamenti perfetti per ogni portata.

In un mondo in cui la ristorazione è spesso dettata dalla fretta e dalla quantità, il ristorante pizzeria “La Vela d’oro” di Manfredonia si distingue come un’oasi di autenticità e passione. Con il suo focus su ingredienti di alta qualità, presentazione estetica e un ambiente incantevole, rappresenta un luogo in cui i palati esigenti possono trovare soddisfazione e gioia.

Ristorante LA VELA D’ORO, MANFREDONIA

Opzioni di servizio: Consumazione sul posto · Da asporto · Non effettua consegne a domicilio.

Indirizzo: Via Scaloria, 240, 71043 Manfredonia FG

