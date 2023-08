Lucera, al via la short list per la rotazione degli incarichi legali

FOGGIA – Il Comune di Lucera decide di promuovere il principio della rotazione degli incarichi di difensore dell’Ente nei contenziosi amministrativi, civili, penali e tributari con l’obiettivo di evitare l’alterazione del principio di concorrenza tra professionisti che deriva dal cumulo di mandati in capo ad un solo professionista o ad uno studio associato.

L’avviso pubblico per la composizione della short list, frutto della volontà del vice sindaco e assessore al Contenzioso, Claudio Venditti, è consultabile on line sul sito del Comune di Lucera (https://www.comune.lucera.fg.it/lucera/po/mostra_news.php?id=1613&area=H) e la partecipazione è aperta a tutti i professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati in possesso dei requisiti previsti, a partire dall’essere in regola con il versamento dei contributi alla cassa forense e dal non essere difensore di altre parti contro il Comune di Lucera.

Il termine per l’iscrizione all’elenco scade il prossimo 17 agosto.

“La decisione di attivare la short list deriva dalla necessità di porre fine ad un regime di proroga che andava avanti da molti anni – commenta il vice sindaco Claudio Venditti – La misura rientra in un più ampio intervento di recupero di efficienza delle attività dell’ufficio legale del Comune di Lucera”.

“È doveroso agire in modo da offrire un’opportunità professionale anche ai più giovani avvocati lucerini, finora tenuti ai margini delle consulenze forensi generate dall’Amministrazione comunale – aggiunge il sindaco Giuseppe Pitta – Altrettanto importante è garantire ai cittadini che le parcelle pagate ai professionisti incaricati dall’Ente rispettino il principio di economicità, lo stesso che è imposto a tutti i fornitori del Comune”