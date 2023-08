Mafia del Gargano, Romito – Libergolis: da alleati a nemici per la pelle

FOGGIA – Da amici-alleati a rivali-nemici per la pelle. È la parabola scritta dal sangue tra i Libergolis di Monte Sant’Angelo e i Romito di Manfredonia, clan che nelle mappe della Dia negli anni si è trasformata prima in gruppo Romito/Lombardi/Ricucci per arrivare all’attuale denominazione Lombardi/Ricucci/La Torre.

Negli anni Ottanta/Novanta e nei primi anni del nuovo millennio le due famiglie erano alleate, come emerge da blitz e processi peraltro quasi sempre conclusi con assoluzioni.

Questo succedeva prima che odio e affari le dividessero, come raccontano la scia di sangue e le sentenze del maxi-processo alla mafia garganica: 99 arresti a giugno 2004; 102 imputati; oltre 40 condanne.

Dda e carabinieri sostenevano che sul Gargano comandasse il “clan dei montanari” composto dal braccio armato rappresentato dai Libergolis; e dagli investitori-riciclatori dei proventi illeciti, ruolo attribuito ai Romito. Le sentenze bocciarono per metà questo assunto: i Romito (padre e tre figli) assolti dalle accuse di mafia e anche di un duplice omicidio; i tre fratelli Libergolis riconosciuti colpevoli: ergastolo a Franco accusato anche di omicidio oltre che di mafia e droga; 24 anni a Armando (ritenuto al vertice) e Matteo. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.