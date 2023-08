Manfredoniano con precedenti di polizia nell’Avellinese: emesso foglio di via

AVELLINO – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno controllato 181 veicoli e identificate 278 persone nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Verificate anche le posizioni di persone sottoposte agli arresti domiciliari e con altri obblighi di legge.

In particolare, un trentenne di Avellino e un 31enne salernitano, residente a Cervinara sono stati denunciati all’autorità giudiziaria perché trovati in possesso di cocaina. Un 41enne originario di Manfredonia (Foggia), con precedenti di polizia, è stato invece proposto per il foglio di via obbligatorio in quanto non ha fornito plausibili motivi sulla permanenza nel territorio irpino. Lo riporta l’agenzia Ansa.