MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ieri sera ho ricevuto “Il Libro Premio – Città di Manfredonia” da Manila Gorio e Giuseppe Brindisi.

È stata l’occasione per ribadire che la medicina e la scienza hanno vinto e i ciarlatani e i cialtroni no.

Pochi fischi di alcuni facinorosi no vax no-brain (spesso vanno a braccetto…) e centinaia di applausi forti e decisi. Anche ieri sera i no vax hanno perso. Come sempre”. Lo scrive il virologo Matteo Bassetti a seguito della vivace protesta di ieri sera a Manfredonia.