Strage di San Marco, Rotice: “Parecchia indifferenza delle nostre comunità”

Bisogna trovare il coraggio di non avere paura, di non girare la testa dall’altra parte, di saper dire di no alle situazioni di malaffare. Il cambiamento non si può delegare, il tacere è una colpa, bisogna riconoscere il male e chiamarlo per nome come hanno ben evidenziato il Prefetto Valiante, il Procuratore Vaccaro e Don Luigi Ciotti.