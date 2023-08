Viale Miramare, Rotice: “Lavori completati in 36 ore”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “In 36 ore completati i lavori di rifacimento dell’intera carreggiata del tratto di Viale Miramare compreso tra Piazzale Ferri e Via Beccarini. Ripristinata già dal pomeriggio di ieri, con un anticipo di 24h, la circolazione e la sosta dei veicoli.

I lavori si sono svolti nel minor tempo possibile e cercando di creare il minor disagio possibile a esercenti, cittadini e turisti.

Ringrazio Enel per aver accolto celermente la nostra richiesta e per aver concluso in tempi rapidi l’intervento. Strada facendo…Manfredonia sta ripartendo”. Lo riporta il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.