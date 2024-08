Foggia. Un tragico evento ha scosso a Foggia il quartiere di via Giustino Fortunato, quando poche ore fa una donna di 51 anni, identificata dai vicini come Rosa, si sarebbe tolta la vita gettandosi dalla finestra del quarto piano della sua abitazione. L’incidente ha lasciato la comunità locale in stato di shock e profonda tristezza.

I vicini descrivono la donna come una persona riservata, che raramente interagiva con gli altri residenti della zona, ma sempre cortese e disponibile.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti.