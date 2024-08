MANFREDONIA (FOGGIA) – Il progetto “LeggereManfredonia” riprende con rinnovato entusiasmo, proponendosi di restituire alla città uno spazio culturale di riferimento, aperto a chi desidera contribuire attivamente alla vita cittadina.

Questo spazio sarà dedicato alla presentazione di libri, dialoghi, poesie e altre attività culturali, senza filtri né riserve.

Nell’ambito di “LeggereManfredonia”, avremo l’opportunità di discutere temi fondamentali per la comunità, quali partecipazione, programmazione, turismo, economia sociale, e non solo. Grazie al contributo del Direttore de “L’Attacco” Piero Paciello, dell’economista Nicola Di Bari, di Federico Massimo Ceschin, Tommaso Rinaldi, degli scrittori Sotira Frangipane e Amilcare Spinapolice, e del filosofo Michele Illiceto, esploreremo anche argomenti più intimi come l’Amore senza confini e i sogni giovanili, in collaborazione con il gruppo di lettura di Barbara Prencipe. Questi incontri si terranno in un luogo di grande valore civico: il Comune di Manfredonia.

Il 13 e 14 settembre, in occasione della IV edizione di LeggereManfredonia, il chiostro del Comune tornerà a essere il cuore pulsante della comunità cittadina, un punto di incontro e di dialogo intergenerazionale.

Queste giornate saranno una festa del libro e del dibattito libero, un’occasione per riflettere e approfondire, ma rappresentano solo l’inizio di un lungo cammino da percorrere insieme.

Vi invitiamo a partecipare numerosi.