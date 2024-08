Nicoletta Lauriola neo Presidente Acceptus Mundi Onlus

Dopo lunghi anni l’associazione internazionale “Acceptus Mundi Onlus” chiude il sipario al passato. Nicoletta Lauriola pittrice e restauratrice di Arte sacra è la neo-Presidente; per le sue qualità professionali e capacità sociali: trasferibili, tecniche e adattive.

E’ riconosciuta per la sua creatività, capacità di lavorare in Team, capacità di gestire un progetto, processo critico e processo decisionale, abilità alle relazioni, adattabilità, elaborazione e analisi di informazioni complesse. Molto abile nella capacità leadership, competenze comunicative e problem solving. Nell’organo statutario anche Michele Ciavarella quale Socio fondatore e Segretario generale, da tempo ha già avuto una particolare sensibilità costante e incondizionata alle tematiche Sociali a favore delle persone vulnerabili e fasce Sociali più deboli.

La neo-Presidente Nicoletta Lauriola dichIara: Saprò gestire le innumerevoli tematiche Sociali; dall’Arte, alla Cultura, all’Ambiente, alla Tradizione è la tutela dei Diritti Umani con Eventi per le gravi problematiche sociali infantili e i valori che hanno alimentato questa Associazione negli anni passati. Ringrazio il Presidente uscente Michele Cocomazzi oggi vice Presidente e Direttore artistico europeo per il lavoro svolto in questi anni.

L’associazione ne è sana e forte e sono pronta con dedizione e professionalità a dare il massimo di me stessa. Considerando la sua posizione, Nicoletta Lauriola oggi ha buoni rapporti con le relazioni sociali tra Arte e Spiritualità con la Santa Sede, in merito per desiderio di S.E. Gianfranco Girotti già Reggente emerito della penitenzieria apostolica, massima autorità morale della chiesa e Sottosegretario della congregazione per la dottrina della chiesa, ha realizzato un dipinto in acrilico di medio/grandi dimensioni, il “Benignitas Homanitas” stemma ecclesiastico della Chiesa cattolica già depositato in Vaticano.

In autunno sarà ricevuta dall’Ambasciata Afgana in Italia, quale punto di pace con il medio Oriente e dalla Comunità Ucraina della Capitale. L’Acceptus Mundi Onlus ha sede legale nel Santuario-Basilica San Michele Arcangelo(Patrimonio Unesco) Monte Sant’Angelo(fg).

Innumerevoli sono i riconoscimenti, tra questi: la Repubblica di Moldova, Ucraina, Svizzera, Romania, i Paesi balcani, Occidentali e oltre Oceano.

Significativo l’Attestato di Merito ad Honorem per le attività sociali svolte, conferito nel 2014 dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.Gli auguri e proliferi risultati futuri a tutti gli operatori vanno dalla nostra Redazione.