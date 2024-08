MANFREDONIA (FOGGIA) – “Gent.mi, tengo ad esprimere tutta la mia più profonda gratitudine all’Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia, coordinato dalla Dott.ssa Michelina Delli Bergoli, per l’ottima qualità dell’assistenza ricevuta in termini di umanità, efficacia ed efficienza.

A seguito di una caduta accidentale, ho dovuto intraprendere un percorso di riabilitazione che mi ha portato ad oggi, al quasi totale recupero della caviglia.

Ringrazio l’intera equipe ed in particolar modo il Dott. Domenico Petruzzelli Fisiatra, il quale, sempre disponibile, ha preso in carico sia il mio problema fisico che le mie paure circa il pieno recupero funzionale della caviglia e il Dott. Vincenzo Pompeo Balzano Fisioterapista che mi ha letteralmente “rimessa in piedi “, con professionalità, cura e dedizione.

Con stima e riconoscenza”.

Lo riporta una nota dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia.