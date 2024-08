VIESTE (FOGGIA) – Sgomento, rabbia, incredulità e tanta, tanta preoccupazione per il futuro: sono i sentimenti che hanno provocato tra la popolazione viestana, le immagini di un video che sta facendo il giro della rete, in cui si vede un ragazzino di 12/13 anni accerchiato e bullizzato da suoi coetanei (maschi e femmine), costretto ad inginocchiarsi (per chissà quale assurdo motivo) e preso a schiaffi più volte da un paio di altri ragazzini.

Pare che il tutto sia avvenuto domenica scorsa, nell’ex campo di pattinaggio di piazza Santa Maria delle Grazie (quartiere non proprio periferico) ed abbia coinvolto un nutrito “branco” di ragazzini.

Le immagini sono davvero scioccanti, non solo per la giovanissima età dei protagonisti, ma soprattutto per la violenza, fisica e, soprattutto, psicologica, subita dal ragazzo bullizzato.

Un fatto grave che deve far riflettere tutti noi e mai, diciamo mai, bollare come “ragazzate”. Perché non è così.

Non vogliamo fare la morale a nessuno.

Riteniamo solo che tutti, nessuno escluso, debba interrogarsi su quanto accaduto, anche per altri episodi che hanno visto protagonisti minorenni, che troppo spesso si stanno verificando nella nostra cittadina.

Lo riporta garganotv.com