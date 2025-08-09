Edizione n° 5787

PERSONALE Assunzioni personale ATA per l’A.A. 2025/26: decreto ministeriale e ripartizione posti

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale che autorizza l’assunzione di 10.348 unità di personale ATA, di cui 824 funzionari ex D.S.G.A

Assunzioni personale ATA per l’A.A. 2025/26: decreto ministeriale e ripartizione posti

Personale ATA - Fonte Immagine: cislscuola.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 160 del 6 agosto 2025, che autorizza l’assunzione di 10.348 unità di personale ATA, di cui 824 funzionari ex D.S.G.A., per l’anno scolastico 2025/26.

Le assunzioni avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2025, mentre la decorrenza economica coinciderà con l’effettiva presa di servizio. La sede definitiva sarà assegnata agli assunti a partire dall’anno scolastico 2026/27, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel rispetto del contingente autorizzato, saranno applicate le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e da specifici articoli del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, nonché dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

La Direzione Generale per il personale scolastico ha inviato agli Uffici Scolastici Regionali la nota prot. n. 180375 del 7 agosto 2025, contenente indicazioni operative per la corretta gestione delle procedure di assunzione.

Al decreto sono allegate le tabelle con la ripartizione dei posti a livello regionale e provinciale; si precisa che tali dati hanno carattere indicativo e che gli Uffici Scolastici Regionali potranno adeguare la distribuzione dei posti in base alle esigenze territoriali effettive.

Lo riporta cislscuola.it.

