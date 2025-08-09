I Carabinieri della Stazione di Cagnano Varano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane 25enne del posto, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Il ragazzo, notato dai militari dell’Arma mentre si aggirava a piedi lungo il corso principale di quel centro, alla vista dei Carabinieri avrebbe tentato di disfarsi di cinque dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 1,5 grammi, successivamente recuperate dai militari.
La conseguente perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione ha poi permesso di rinvenire ulteriori 9 grammi circa tra cocaina e hashish già suddivisi in dosi, la somma in contanti di 1.760 euro, ritenuta provento dell’illecita attività, oltre a materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.