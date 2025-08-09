Edizione n° 5788

SERIE C Foggia, poker di acquisti per Delio Rossi: Gelmi, Panico, Staver e due attaccanti in prova

Per il centrocampo, il Foggia ha messo nel mirino Marco Toscano

9 Agosto 2025
FOGGIA – Dopo settimane di stallo, il mercato rossonero accelera e il Foggia di Delio Rossi inizia a prendere forma. Il direttore sportivo Giuseppe Musa, pronto a chiudere altre operazioni già nel weekend, ha portato a segno un poker di rinforzi che andranno a rinforzare difesa e porta. Tra i pali, il nuovo titolare sarà Ludovico Gelmi, estremo difensore strutturato e reattivo, mentre per la corsia mancina il ballottaggio tra i terzini accostati al club è stato vinto da Ciro Panico, reduce da una buona stagione con il Sorrento. In arrivo anche il moldavo Cornelius Staver, 22 anni, di proprietà del Pescara ma lo scorso anno protagonista al Martina, pronto a firmare in rossonero.

Si allenano già con il gruppo due attaccanti in prova: Manuel Cesari (di proprietà dell’Empoli) e Marco Bevilacqua, ex promessa dell’Atalanta. Entrambi ventenni, saranno valutati da Rossi prima di un’eventuale ufficializzazione. Per il centrocampo, il Foggia ha messo nel mirino Marco Toscano, regista rientrato all’Avellino dopo il prestito al Trapani. Il giocatore, però, avrebbe chiesto tempo per valutare la proposta.

Sul fronte partenze, restano con la valigia pronta Tascone, De Lucia e Felicioli, mentre il ritiro di Trinitapoli ha rilanciato le quotazioni di Orlando, che potrebbe rimanere alla corte di Rossi. Il primo impegno ufficiale dei rossoneri sarà sabato 16 agosto in Coppa Italia di Serie C contro il Siracusa, seguito dall’esordio in campionato in trasferta contro il Catania. Il debutto stagionale allo stadio “Zaccheria” è fissato per domenica 31 agosto contro il Sorrento.

