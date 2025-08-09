Edizione n° 5788

CRONACA // Uomini incappucciati rubano un Suv a Cerignola, video virale
9 Agosto 2025 - ore  15:03

POLITICA // Cerignola, escalation di furti e rapine: il Comune chiede un incontro urgente con il Prefetto
9 Agosto 2025 - ore  14:44

Home // Cronaca // Foggia, preoccupazione per i 1.600 lavoratori Ftp: “Chiedono certezze sul loro futuro”

LAVORO Foggia, preoccupazione per i 1.600 lavoratori Ftp: “Chiedono certezze sul loro futuro”

Dal vertice è emersa la richiesta congiunta di istituire un tavolo nazionale di lavoro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Cresce l’allarme tra i 1.600 dipendenti della Ftp Industrial, ex Sofim, lo stabilimento della zona industriale di Foggia specializzato nella produzione di motori per mezzi pesanti, commerciali e da lavoro. La preoccupazione è esplosa dopo l’annuncio della cessione del gruppo Iveco alla multinazionale indiana Tata Motors. I sindacati, giudicando inaccettabile la decisione dell’azienda di procedere alla vendita senza un confronto preventivo con le organizzazioni dei lavoratori, chiedono garanzie immediate sulle prospettive occupazionali.

Sul fronte istituzionale, si registra la nascita di una rete tra le città sedi degli stabilimenti Iveco – Foggia, Torino, Suzzara e Brescia – con l’obiettivo di presentarsi unite al confronto con l’azienda e il Governo. All’ultimo incontro, Foggia è stata rappresentata dall’assessore comunale alle Attività produttive, Lorenzo Frattarolo. Dal vertice è emersa la richiesta congiunta di istituire un tavolo nazionale di lavoro che coinvolga Governo, sindacati e vertici Iveco-Tata. “L’obiettivo – sottolineano i rappresentanti – è ottenere garanzie concrete per i lavoratori e il mantenimento della capacità produttiva sul territorio”.

La questione è particolarmente delicata per Foggia, dove la zona industriale ha già subito negli ultimi decenni numerose chiusure senza adeguate riconversioni e dove il tasso di disoccupazione resta tra i più alti del Paese. “Non possiamo permetterci di correre altri rischi – ribadiscono i sindacati –. Il futuro di centinaia di famiglie e di un intero comparto produttivo non può essere deciso senza trasparenza e senza ascoltare la voce dei lavoratori”.

Lo riporta Telesveva.it

Nessun campo trovato.