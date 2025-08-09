Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati soprattutto nelle prime ore del mattino e nelle aree urbane più sensibili, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foggia hanno tratto in arresto 2 persone, che dovranno rispondere a vario titolo, ognuna in relazione alla propria condotta e nell’ambito di fattispecie rubricate autonomamente, di una rapina e di una tentata rapina.

Il primo arresto è scaturito da una mirata attività di ricerca finalizzata all’individuazione dell’autore di una rapina perpetrata lo scorso 30 luglio in via Gorizia ai danni di una giovane donna. Le pattuglie dell’Arma, giunte in via Martire, hanno notato due individui corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima. Uno di questi avrebbe tentato di eludere il controllo aggredendo i militari operanti con un coltellino, venendo tuttavia bloccato efficacemente. Il ragazzo, un 25enne già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rapina, per poi essere condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo arresto è avvenuto in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 22enne che, armato di coltello, la notte del 20 luglio avrebbe avvicinato un passante nella zona del Quartiere Ferrovia, tentando di sottrargli con la forza gli effetti personali. La vittima, sebbene impaurita, sarebbe riuscita ad allertare le forze dell’ordine e a fornire una descrizione dettagliata dell’aggressore, permettendo così l’individuazione del responsabile.

I due episodi si inseriscono in un più ampio contesto di eventi analoghi recentemente verificatisi nelle aree del centro cittadino e del Quartiere Ferrovia, già oggetto di attenzione da parte dell’Arma anche a seguito delle segnalazioni pervenute da comitati di zona. Le denunce raccolte sono attualmente al vaglio dei Carabinieri, al fine di individuare eventuali connessioni e risalire ai responsabili.