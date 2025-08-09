Gatta (FI) chiede più fondi e tutela della PAC: dal Parlamento un piano per il settore primario

ROMA – Forza Italia scende in campo per la tutela del settore primario. In Commissione Agricoltura, l’onorevole Giandiego Gatta, insieme ai colleghi azzurri, ha presentato una mozione che impegna il Governo a una serie di azioni concrete per sostenere agricoltura, pesca, allevamento e silvicoltura, settori che – sottolinea – «rappresentano la linfa vitale del Paese».

«Se il settore primario muore – avverte Gatta – con esso muore l’umanità. Per questo abbiamo chiesto al Governo di farsi promotore, in sede europea, di iniziative volte a mantenere almeno invariata l’attuale dotazione della PAC, la Politica Agricola Comune».

Tra i punti principali del documento:

salvaguardare i fondi PAC e garantire risorse almeno pari all’attuale dotazione;

sostenere misure per compensare i rischi di competitività, anche a fronte dei dazi USA;

promuovere investimenti per sostenibilità e innovazione;

rifinanziare il Fondo europeo per la pesca (FEAMPA);

favorire lo sviluppo delle aree rurali, contrastando l’abbandono del territorio;

destinare fondi della Coesione alla realizzazione di infrastrutture idriche, come bacini di accumulo, per far fronte a siccità e cambiamenti climatici – fenomeni che, ricorda Gatta, «sono costati all’agricoltura italiana 20 miliardi di euro negli ultimi tre anni»;

difendere in sede europea la stabilità economica delle imprese agricole e zootecniche, soprattutto in zone svantaggiate, montane e interne;

creare alleanze tra Stati membri per valorizzare le specificità territoriali e ambientali delle diverse realtà rurali.

«Il nostro obiettivo – conclude l’esponente di Forza Italia – è dare una risposta concreta a chi lavora ogni giorno per produrre cibo di qualità, tutelare l’ambiente e presidiare il territorio. Difendere l’agricoltura e la pesca significa difendere il futuro dell’Italia».