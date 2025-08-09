Distrazioni, velocità, alcol, droga, infrastrutture obsolete e controlli insufficienti: sono queste le principali cause di una vera e propria strage sulle strade italiane. Secondo i dati ACI-ISTAT, nel 2024 si sono registrati 3.039 decessi, una media di 8 morti al giorno, pari a 52 vittime ogni milione di abitanti. L’Italia si colloca così al 19° posto in Europa per tasso di mortalità stradale, ben al di sopra della media UE (45) e lontana dalla Svezia, prima in classifica con 22 morti per milione di abitanti.

Il costo sociale degli incidenti con lesioni alle persone ammonta a 18 miliardi di euro, pari all’1% del PIL nazionale, che diventano 22,3 miliardi includendo i sinistri con soli danni materiali. Pur registrandosi un calo delle vittime su tutte le tipologie di strade – con un -19% sulle autostrade, -3,9% sulle extraurbane e -0,3% nelle aree urbane – il problema resta di portata nazionale.

Per Antonio Gravino, presidente provinciale di Foggia dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – APS, il nodo centrale è l’assenza di prevenzione strutturale: “Nove incidenti su dieci sono causati da conducenti che, per il solo fatto di essere al volante, pensano di governare l’universo. La sicurezza stradale è un diritto e la sua assenza è frutto di omissioni”.

Tra le criticità, Gravino segnala oltre 10.300 sinistri dovuti all’urto contro ostacoli fissi e più di 12.700 fuoriuscite di strada. “Piloni, cuspidi, alberi, guardrail privi di terminali di sicurezza: tutti elementi che, se non adeguatamente protetti, diventano trappole mortali. Molte barriere sono state progettate per auto di 30 anni fa e non reggono l’impatto di SUV e vetture elettriche moderne”. Il parco veicolare italiano resta datato – il 40% delle auto ha più di 15 anni – e le nuove tecnologie di sicurezza come i sistemi ADAS non sono ancora diffuse in maniera capillare.

“Per rispettare l’obiettivo UE di dimezzare entro il 2030 vittime e feriti gravi, servono mappature dei punti pericolosi, interventi immediati sulle infrastrutture e controlli più severi. L’alibi della mancanza di fondi non è più sostenibile: la sicurezza stradale è una questione etica e un obbligo di legge”, conclude Gravino.