"Basta, è assurdo! Mia madre ha un bisogno urgente e imprescindibile di aiuto”. COMBO SQ

Manfredonia, 09 agosto 2025. “Vorrei che si velocizzassero i tempi per ottenere gli ausili, in generale. Per ogni cosa ci vuole sempre troppo tempo. Basta, è assurdo! Mia madre ha un bisogno urgente e imprescindibile di aiuto”.

È l’appello che Maria, giovane di Manfredonia, rivolge a StatoQuotidiano.it. Sua madre, una donna di circa 50 anni affetta da anni da una grave patologia neurologica, attende dallo scorso aprile un lettore ottico, dispositivo fondamentale per la sua autonomia quotidiana.

“La vicenda – racconta Maria – è iniziata quando la neurologa ha prescritto l’ausilio. A maggio, però, ci è stato comunicato che la prescrizione doveva essere fatta dal fisiatra, con conseguente perdita di tempo prezioso”.

Ma non è finita lì. “Il 6 giugno scorso un incaricato ha fatto provare il lettore ottico, il 9 giugno ci è stato consegnato il preventivo e il 23 giugno la fisiatra ha prescritto ufficialmente l’ausilio”.

Nonostante questo iter, “all’inizio di agosto 2025 il dispositivo non è ancora stato consegnato: mancano ancora ulteriori passaggi burocratici”.

Maria racconta la frustrazione di mesi di attesa e rinnova l’appello: “Chiedo che si velocizzino i tempi per ottenere gli ausili. Per qualsiasi cosa ci vuole sempre troppo tempo. Servono più serietà e attenzione verso chi ha bisogno”.

Il messaggio è chiaro: occorre accelerare urgentemente le procedure per garantire un accesso tempestivo a dispositivi indispensabili per la qualità della vita delle persone fragili, come nel caso della madre di Maria.

“Non siamo solo dei fogli di carta”, conclude.

“Qualcuno dovrebbe capirlo, anche medici e professionisti sanitari. Dietro queste carte ci sono persone malate che devono essere ascoltate”.