Edizione n° 5788

BALLON D'ESSAI

CRONACA // Uomini incappucciati rubano un Suv a Cerignola, video virale
9 Agosto 2025 - ore  15:03

CALEMBOUR

POLITICA // Cerignola, escalation di furti e rapine: il Comune chiede un incontro urgente con il Prefetto
9 Agosto 2025 - ore  14:44

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, 50enne affetta da SLA. La figlia: “A mia madre servono ausili medici, basta rinvii: abbiate pietà e rispetto”

SLA Manfredonia, 50enne affetta da SLA. La figlia: “A mia madre servono ausili medici, basta rinvii: abbiate pietà e rispetto”

"Vorrei che si velocizzassero i tempi per ottenere gli ausili, in generale. Per ogni cosa ci vuole sempre troppo tempo"

Vorrei che si velocizzassero i tempi per ottenere gli ausili, in generale. Per ogni cosa ci vuole sempre troppo tempo. Basta, è assurdo! Mia madre ha un bisogno urgente e imprescindibile di aiuto”. È l’appello che Maria, una ragazza di Manfredonia, rivolge a StatoQuotidiano.it. Sua madre, una donna di circa 50 anni affetta da anni da una grave patologia neurologica, attende dallo scorso aprile un lettore ottico, dispositivo fondamentale per la sua autonomia quotidiana.

"Basta, è assurdo! Mia madre ha un bisogno urgente e imprescindibile di aiuto”. COMBO SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
9 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 09 agosto 2025Vorrei che si velocizzassero i tempi per ottenere gli ausili, in generale. Per ogni cosa ci vuole sempre troppo tempo. Basta, è assurdo! Mia madre ha un bisogno urgente e imprescindibile di aiuto”.

È l’appello che Maria, giovane di Manfredonia, rivolge a StatoQuotidiano.it. Sua madre, una donna di circa 50 anni affetta da anni da una grave patologia neurologica, attende dallo scorso aprile un lettore ottico, dispositivo fondamentale per la sua autonomia quotidiana.

“La vicenda – racconta Maria – è iniziata quando la neurologa ha prescritto l’ausilio. A maggio, però, ci è stato comunicato che la prescrizione doveva essere fatta dal fisiatra, con conseguente perdita di tempo prezioso”.

Ma non è finita lì. “Il 6 giugno scorso un incaricato ha fatto provare il lettore ottico, il 9 giugno ci è stato consegnato il preventivo e il 23 giugno la fisiatra ha prescritto ufficialmente l’ausilio”.

Nonostante questo iter, “all’inizio di agosto 2025 il dispositivo non è ancora stato consegnato: mancano ancora ulteriori passaggi burocratici”.

Maria racconta la frustrazione di mesi di attesa e rinnova l’appello: “Chiedo che si velocizzino i tempi per ottenere gli ausili. Per qualsiasi cosa ci vuole sempre troppo tempo. Servono più serietà e attenzione verso chi ha bisogno”.

Il messaggio è chiaro: occorre accelerare urgentemente le procedure per garantire un accesso tempestivo a dispositivi indispensabili per la qualità della vita delle persone fragili, come nel caso della madre di Maria.

“Non siamo solo dei fogli di carta”, conclude.

“Qualcuno dovrebbe capirlo, anche medici e professionisti sanitari. Dietro queste carte ci sono persone malate che devono essere ascoltate”.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.