Manfredonia. Nella giornata di oggi, gli operatori di ASE S.p.A. di Manfredonia, affiancati dalla Polizia Locale, sono intervenuti in Tratturo Monte Barone e in un tratto di via Foggia – in agro di Manfredonia – per ripulire un’area nuovamente deturpata dall’abbandono incontrollato di rifiuti.

Si tratta dell’ennesimo episodio di degrado ambientale, nonostante le campagne di sensibilizzazione e gli interventi già effettuati in passato nella stessa zona. Sacchi di immondizia, ingombranti e scarti di ogni genere erano stati scaricati lungo il ciglio della strada, creando una situazione di grave impatto ambientale e igienico-sanitario.

L’area è probabilmente già soggetta a monitoraggio tramite fototrappole e telecamere, in corso accertamenti per identificare i responsabili. Da qui, chi verrà sorpreso ad abbandonare rifiuti rischia sanzioni pesanti e, nei casi più gravi, la denuncia penale.

“Non ci stancheremo di ripetere che l’abbandono dei rifiuti è un reato e un gesto di profonda inciviltà” – dicono dei presenti nell’area – “Manfredonia merita rispetto: non possiamo permettere che pochi incoscienti compromettano la vivibilità e l’immagine della città.”

ASE S.p.A. e l’Amministrazione comunale rinnovano quindi il monito agli “sporcaccioni”, invitando i cittadini a conferire correttamente i rifiuti e a segnalare eventuali episodi di inciviltà.

L’obiettivo, ribadiscono, è tolleranza zero contro chi deturpa il territorio, un patrimonio che appartiene a tutta la comunità.

