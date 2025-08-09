Manfredonia. Mercato Scaloria "dimezzato e senza controlli": la denuncia di Cicciotti

Manfredonia – Situazione sempre più critica per il mercato settimanale del martedì in via Scalonia. A denunciarlo è Rosario Cicciotti, presidente provinciale GOIA FENAPI e vicepresidente regionale, che parla di “abbandono” e di “mancanza di regole e controlli” da anni.

Secondo Cicciotti, nell’area mercatale mancano le strisce per la delimitazione dei posteggi, diversi spazi sarebbero occupati abusivamente e molti operatori storici avrebbero già lasciato per l’impossibilità di lavorare in condizioni dignitose.

La goccia che rischia di far traboccare il vaso è la proposta dell’amministrazione comunale di spostare 25-30 ambulanti – tra cui venditori di indumenti usati, casalinghi e lampadari – in una zona già definita “fallita” dagli operatori. “Lì non lavora nessuno – accusa Cicciotti – ci vogliono mandare a morire commercialmente, come è già successo ad altri”.

GOIA FENAPI non si oppone al confronto con il Comune, ma chiede il rispetto della legge regionale prima di qualsiasi decisione:

rifacimento delle strisce e riassegnazione regolare dei posteggi; ripristino delle condizioni di sicurezza; accorpamento del mercato, oggi ridotto a meno della metà rispetto al passato; nuova graduatoria per le assegnazioni.

“Due mesi fa – spiega Cicciotti – abbiamo inviato una PEC per chiedere accesso agli atti e offrire la nostra disponibilità. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Vogliono liberare parcheggi a danno degli ambulanti regolari”.

Il presidente provinciale è netto: “Non ci sposteremo finché l’intera area mercatale non sarà rimessa in regola. Abbiamo autorizzazioni valide e posteggi assegnati. Basta decisioni prese sulla pelle di chi lavora onestamente”.