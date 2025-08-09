Monopoli, ritrovato “Wolf”: il Siberian Husky smarrito a fine luglio torna a casa grazie al microchip

MONOPOLI (BA) – Lieto fine per Wolf, un simil Siberian Husky segnalato nei giorni scorsi in diverse zone della città. Questa mattina, in contrada Baione, all’interno della zona industriale, l’animale è stato avvistato da una guardia che, intervenuta tempestivamente, è riuscita a metterlo in sicurezza.

Il controllo ha confermato la presenza del microchip, che ha consentito di risalire rapidamente al proprietario. Wolf era stato denunciato come smarrito a fine luglio presso la stazione dei Carabinieri di Casamassima (BA), comune da cui proveniva. Per arrivare a Monopoli, il cane ha percorso diversi chilometri, facendo un lungo “viaggio” prima di essere recuperato.

“Ancora una volta – sottolineano gli operatori – il microchip si è rivelato fondamentale per garantire il ricongiungimento tra un animale e la sua famiglia. È uno strumento semplice, sicuro e indispensabile per prevenire smarrimenti senza esito”. La vicenda si conclude con un rientro a casa e con un messaggio chiaro: identificare i propri animali non è solo un obbligo di legge, ma un gesto di amore e responsabilità.