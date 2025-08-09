Edizione n° 5788

BALLON D'ESSAI

CRONACA // Uomini incappucciati rubano un Suv a Cerignola, video virale
9 Agosto 2025 - ore  15:03

CALEMBOUR

POLITICA // Cerignola, escalation di furti e rapine: il Comune chiede un incontro urgente con il Prefetto
9 Agosto 2025 - ore  14:44

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Monopoli, ritrovato “Wolf”: il Siberian Husky smarrito a fine luglio torna a casa grazie al microchip

CRONACA Monopoli, ritrovato “Wolf”: il Siberian Husky smarrito a fine luglio torna a casa grazie al microchip

Dopo giorni di avvistamenti in varie zone della città, l’intervento di una guardia ha messo in salvo l’animale

Monopoli, ritrovato “Wolf”: il Siberian Husky smarrito a fine luglio torna a casa grazie al microchip

ph NOGEZ Bari Comando Provinciale Guardie Ecozoofile - fb

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Agosto 2025
Bari // Cronaca //

MONOPOLI (BA) – Lieto fine per Wolf, un simil Siberian Husky segnalato nei giorni scorsi in diverse zone della città. Questa mattina, in contrada Baione, all’interno della zona industriale, l’animale è stato avvistato da una guardia che, intervenuta tempestivamente, è riuscita a metterlo in sicurezza.

Il controllo ha confermato la presenza del microchip, che ha consentito di risalire rapidamente al proprietario. Wolf era stato denunciato come smarrito a fine luglio presso la stazione dei Carabinieri di Casamassima (BA), comune da cui proveniva. Per arrivare a Monopoli, il cane ha percorso diversi chilometri, facendo un lungo “viaggio” prima di essere recuperato.

“Ancora una volta – sottolineano gli operatori – il microchip si è rivelato fondamentale per garantire il ricongiungimento tra un animale e la sua famiglia. È uno strumento semplice, sicuro e indispensabile per prevenire smarrimenti senza esito”. La vicenda si conclude con un rientro a casa e con un messaggio chiaro: identificare i propri animali non è solo un obbligo di legge, ma un gesto di amore e responsabilità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.