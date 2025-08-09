Edizione n° 5788

Home // Cronaca // Omicidio Sara Campanella, sette indagati dopo il suicidio in carcere del reo confesso assassino

CRONACA Omicidio Sara Campanella, sette indagati dopo il suicidio in carcere del reo confesso assassino

La Procura di Messina vuole accertare se ci siano responsabilità nella morte di Stefano Argentino, che aveva manifestato più volte la volontà di togliersi la vita

Omicidio Sara Campanella, sette indagati dopo il suicidio in carcere del reo confesso assassino

Redazione
9 Agosto 2025
Ci sono sette indagati per la morte di Stefano Argentino, il ragazzo, reo confesso dell’omicidio della collega di Università Sara Campanella, che si è suicidato in carcere, a Messina, mercoledì mattina. La procura della città dello stretto ha notificato sette avvisi di garanzia in vista dell’autopsia sul corpo del ragazzo. Il 12 agosto il pm conferirà l’incarico al proprio consulente e gli indagati potranno nominare i propri tecnici che assisteranno agli esami autoptici, atti irripetibili.

La Procura di Messina vuole accertare se ci siano responsabilità nella morte del ragazzo che aveva manifestato più volte la volontà di togliersi la vita e per questo era stato sottoposto a un regime di sorveglianza particolare. Poi, 15 giorni prima della sua morte, era stato riammesso alla detenzione ordinaria, tanto che condivideva la cella con altri detenuti.

Argentino si è impiccato in cella. Gli indagati sono la direttrice e la vicedirettrice del carcere messinese di Gazzi, l’addetto ai servizi trattamentali dell’istituto di pena, l’equipe di psichiatra e psicologi che hanno avuto in cura Argentino.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

