FOGGIA // Ordine TSRM-PSTRP di Foggia: “Basta informazioni distorte, la trasparenza è totale”
8 Agosto 2025 - ore  14:36

CALEMBOUR

MANFREDONIA // “Ciao Vittoria, siamo tutti senza parole. Ti vogliamo bene”
8 Agosto 2025 - ore  13:25

Home // Cronaca // Orta Nova e Orsara di Puglia: tre arresti dei Carabinieri per spaccio ed evasione

cc Orta Nova e Orsara di Puglia: tre arresti dei Carabinieri per spaccio ed evasione

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire una scatola in metallo con 3.500 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Carabinieri notte, ph. Noinotizie.it

Carabinieri notte, ph. Noinotizie.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia. A Orta Nova, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 36enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante un controllo presso la sua abitazione, l’uomo avrebbe lanciato dalla finestra della camera da letto diverse bustine contenenti complessivamente 90 grammi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire una scatola in metallo con 3.500 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Sempre a Orta Nova, nel corso di un altro servizio, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un soggetto rintracciato fuori dalla propria abitazione, dove stava scontando gli arresti domiciliari.

Un arresto per evasione è stato effettuato anche dai Carabinieri della Stazione di Orsara di Puglia, che hanno parimenti sorpreso in quel centro, fuori dal proprio appartamento, un uomo sottoposto ai domiciliari.

Lascia un commento

