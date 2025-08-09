Foggia non può più attendere. La denuncia virale di un turista ha scoperchiato il vaso di Pandora, portando alla luce un fenomeno che i cittadini vivono quotidianamente: quello dei parcheggiatori abusivi, che impongono un pedaggio illegale sulle strade della città.

Un problema noto, radicato, e che l’amministrazione comunale continua a ignorare o minimizzare. Lo dichiarano i responsabili del dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia Foggia, Arturo Pagano e Giuseppe Chiappinelli che aggiungono: “È paradossale che un Consigliere comunale del Partito Democratico invochi l’intervento del Parlamento per affrontare una questione che rientra pienamente nelle competenze dell’amministrazione locale. Cagiano mente sapendo di mentire? O forse ignora che il reato in questione è di natura amministrativa? Oppure, più probabilmente, il suo intervento è un maldestro tentativo di fare mea culpa, ammettendo implicitamente l’assenza di politiche efficaci da parte della maggioranza.

Nel tentativo maldestro di nascondere la realtà sotto il tappeto, il consigliere snocciola numeri sugli interventi effettuati, ma finisce per evidenziare ciò che tutti vedono: l’inefficacia dell’azione politica. La sindaca Episcopo, il dirigente e comandante della Polizia Locale Manzo, e l’assessora Patano non possono continuare a nascondersi.

La Polizia Locale ha tra i suoi compiti fondamentali quello di garantire sicurezza e legalità. E allora, dove sono le 20 unità operative assunte con i recenti concorsi? Perché non si vedono in strada?

Tirare in ballo la Questura, lamentando carenza di organico e dati, è un ulteriore segnale di confusione istituzionale. Le funzioni della Polizia Locale sono chiare, e l’amministrazione ha gli strumenti per intervenire. Ciò che manca è la volontà politica”. La sindaca Episcopo, ormai dedita più ai social che alla città, ha accentuato una gestione accentratrice e autoreferenziale, lontana dai bisogni reali dei cittadini. Foggia non può continuare a essere ostaggio dell’illegalità, né può tollerare un’amministrazione che si rifugia dietro appelli e dichiarazioni vuote. Non servono altri proclami ma azioni concrete, concludono Pagano e Chiappinelli.

FRATELLI d’ITALIA

Giuseppe Chiappinelli, resp. Dip. Sicurezza e Legalità – Foggia città

Arturo Pagano, resp. Dip. Sicurezza e Legalità – Provincia di Foggia