Edizione n° 5788

BALLON D'ESSAI

CRONACA // Uomini incappucciati rubano un Suv a Cerignola, video virale
9 Agosto 2025 - ore  15:03

CALEMBOUR

POLITICA // Cerignola, escalation di furti e rapine: il Comune chiede un incontro urgente con il Prefetto
9 Agosto 2025 - ore  14:44

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Brindisi // Rogo danneggia auto amministratrice Bms a Brindisi, ipotesi dolo

CRONACA Rogo danneggia auto amministratrice Bms a Brindisi, ipotesi dolo

Pochi giorni fa aveva presentato un esposto sulla Multiservizi

Rogo danneggia auto amministratrice Bms a Brindisi, ipotesi dolo

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Agosto 2025
Brindisi // Cronaca //

Un incendio è divampato nella notte a Brindisi danneggiando un’auto in uso all’amministratrice della Brindisi Multiservizi (Bms), società in house del Comune, Rossanna Palladino. La Ford Eco Sport è intestata al marito della professionista. Nella zona del rogo non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, ma i carabinieri non escludono che possa trattarsi di dolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che oltre a spegnere le fiamme hanno messo in sicurezza l’area.

L’incendio ha danneggiato leggermente una Fiat 500 parcheggiata a pochi metri e annerito le fiamme della facciata della palazzina. Solo pochi giorni fa, prima del consiglio comunale di Brindisi che aveva approvato il piano di risanamento aziendale, Rosanna Palladino (insediatasi nell’ottobre del 2024) aveva presentato un esposto in Procura per presunte irregolarità all’interno della società. Per il gruppo consiliare di Forza Italia a Brindisi si tratta di un “attentato che rappresenta un fatto gravissimo che mina la sicurezza dei cittadini e di chi, a vario titolo, rappresenta istituzioni e società pubbliche”.

“Quanto accaduto, in ogni caso, deve far riflettere anche sul clima di tensione, se non addirittura di odio, che si respira intorno alla Bms – concludono da FI – e che certamente non agevola il ripristino di condizioni di lavoro e gestionali attraverso cui portare in salvo la stessa società”. Solidarietà a Rosanna Palladino anche dal Pd Brindisi. “Anche quando il dibattito è accesso – sottolineano i dem brindisini – il rispetto delle persone e delle istituzioni è un valore irriunciabile”.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.