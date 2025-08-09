Rogo danneggia auto amministratrice Bms a Brindisi, ipotesi dolo

Un incendio è divampato nella notte a Brindisi danneggiando un’auto in uso all’amministratrice della Brindisi Multiservizi (Bms), società in house del Comune, Rossanna Palladino. La Ford Eco Sport è intestata al marito della professionista. Nella zona del rogo non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, ma i carabinieri non escludono che possa trattarsi di dolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che oltre a spegnere le fiamme hanno messo in sicurezza l’area.

L’incendio ha danneggiato leggermente una Fiat 500 parcheggiata a pochi metri e annerito le fiamme della facciata della palazzina. Solo pochi giorni fa, prima del consiglio comunale di Brindisi che aveva approvato il piano di risanamento aziendale, Rosanna Palladino (insediatasi nell’ottobre del 2024) aveva presentato un esposto in Procura per presunte irregolarità all’interno della società. Per il gruppo consiliare di Forza Italia a Brindisi si tratta di un “attentato che rappresenta un fatto gravissimo che mina la sicurezza dei cittadini e di chi, a vario titolo, rappresenta istituzioni e società pubbliche”.

“Quanto accaduto, in ogni caso, deve far riflettere anche sul clima di tensione, se non addirittura di odio, che si respira intorno alla Bms – concludono da FI – e che certamente non agevola il ripristino di condizioni di lavoro e gestionali attraverso cui portare in salvo la stessa società”. Solidarietà a Rosanna Palladino anche dal Pd Brindisi. “Anche quando il dibattito è accesso – sottolineano i dem brindisini – il rispetto delle persone e delle istituzioni è un valore irriunciabile”.

Lo riporta l’ANSA