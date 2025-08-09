Traghettopoli: 70 indagati tra ufficiali e forze dell’ordine

Sono 70 le persone indagate, tra ufficiali, vertici della Capitaneria di porto e rappresentanti di altre forze dell’ordine, accusate di aver sfruttato le proprie funzioni in cambio di biglietti gratis sui traghetti.

L’inchiesta, coordinata dal pm Walter Cotugno, ha portato nei giorni scorsi alla richiesta di sequestro delle caselle di posta elettronica di 14 dirigenti e dipendenti delle società Moby, Cin e Toremar, tra cui figura anche Vincenzo Onorato. Alle aziende è contestata la responsabilità amministrativa ai sensi della norma 231.

Le indagini hanno già rilevato la prassi di regalare biglietti a chi poteva favorire controlli compiacenti sulle imbarcazioni. È emerso inoltre che una casella di posta della Moby veniva cancellata quotidianamente, impedendo il recupero di conversazioni potenzialmente incriminanti.

L’inchiesta, esplosa ad aprile, aveva portato al sequestro di traghetti per un valore di 64 milioni di euro, misura poi annullata dal Riesame.

Secondo l’accusa, le navi della società erano prive dei requisiti ambientali previsti dalla normativa internazionale: alcuni componenti dei motori principali e dei generatori diesel risultavano manomessi o sostituiti con pezzi non originali e non conformi alle norme. Queste irregolarità sarebbero state occultate mediante false attestazioni nei registri e contraffazione di segni di autenticazione delle autorità competenti.

La Procura ritiene che i dirigenti abbiano distribuito 34 mila biglietti omaggio a ufficiali e ammiragli della Capitaneria di porto per garantire la chiusura degli occhi di fronte alle violazioni, configurando un meccanismo corruttivo di vasta portata.

Lo riporta ansa.it.