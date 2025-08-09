Edizione n° 5788

Uomini incappucciati rubano un Suv a Cerignola, video virale
9 Agosto 2025 - ore  15:03

Cerignola, escalation di furti e rapine: il Comune chiede un incontro urgente con il Prefetto
9 Agosto 2025 - ore  14:44

INDAGATI Traghettopoli: 70 indagati tra ufficiali e forze dell’ordine

Ufficiali, vertici della Capitaneria di porto e forze dell’ordine accusate di aver sfruttato le proprie funzioni in cambio di biglietti gratis sui traghetti

Traghettopoli: 70 indagati tra ufficiali e forze dell'ordine

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Agosto 2025
Sono 70 le persone indagate, tra ufficiali, vertici della Capitaneria di porto e rappresentanti di altre forze dell’ordine, accusate di aver sfruttato le proprie funzioni in cambio di biglietti gratis sui traghetti.

L’inchiesta, coordinata dal pm Walter Cotugno, ha portato nei giorni scorsi alla richiesta di sequestro delle caselle di posta elettronica di 14 dirigenti e dipendenti delle società Moby, Cin e Toremar, tra cui figura anche Vincenzo Onorato. Alle aziende è contestata la responsabilità amministrativa ai sensi della norma 231.

Le indagini hanno già rilevato la prassi di regalare biglietti a chi poteva favorire controlli compiacenti sulle imbarcazioni. È emerso inoltre che una casella di posta della Moby veniva cancellata quotidianamente, impedendo il recupero di conversazioni potenzialmente incriminanti.

L’inchiesta, esplosa ad aprile, aveva portato al sequestro di traghetti per un valore di 64 milioni di euro, misura poi annullata dal Riesame.

Secondo l’accusa, le navi della società erano prive dei requisiti ambientali previsti dalla normativa internazionale: alcuni componenti dei motori principali e dei generatori diesel risultavano manomessi o sostituiti con pezzi non originali e non conformi alle norme. Queste irregolarità sarebbero state occultate mediante false attestazioni nei registri e contraffazione di segni di autenticazione delle autorità competenti.

La Procura ritiene che i dirigenti abbiano distribuito 34 mila biglietti omaggio a ufficiali e ammiragli della Capitaneria di porto per garantire la chiusura degli occhi di fronte alle violazioni, configurando un meccanismo corruttivo di vasta portata.

Lo riporta ansa.it.

1 commenti su "Traghettopoli: 70 indagati tra ufficiali e forze dell’ordine"

  1. Viva l’Italia e poi i traghetti diventano fonte di incidenti rilevanti con naufragi/incendi con conseguenti morti di gente che confida che tutto è apposto e controllato dalle autorità preposte… Che dire pace a chi non c’è più e (dis)grazie ai malfattori ed alla loro ingordigia …

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

