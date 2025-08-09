La notte tra il 6 e il 7 agosto, a Foggia, si è consumato l’ennesimo femminicidio annunciato.

Hayat Fatimi, 46 anni, conosciuta da tutti come “Anna”, è stata accoltellata a pochi passi dalla propria abitazione. Ore dopo, a Roma, i carabinieri hanno fermato l’ex compagno, Tariq El Mefedel, 46enne marocchino, già denunciato dalla vittima per comportamenti violenti. L’uomo, in fuga e con addosso abiti ancora intrisi di sangue, è stato individuato dopo un inseguimento.

Hayat viveva in Italia da anni e aveva costruito a Foggia la sua nuova vita: una casa acquistata con sacrificio, un lavoro come cuoca in un ristorante e una cerchia di amici che la descrivono come generosa, solare e instancabile. La relazione con l’ex compagno era durata poco: fin da subito, lui aveva mostrato atteggiamenti aggressivi. Dopo la rottura, le molestie e le minacce erano diventate quotidiane. Pedinamenti, insulti, intimidazioni. Tanto da spingerla a rivolgersi a un centro antiviolenza, chiedendo protezione.

Francesca Vecera, coordinatrice del CAV che seguiva la donna, spiega: “Hayat aveva avviato con noi un percorso di tutela. Abbiamo segnalato tutto alle autorità competenti, ma ci sono decisioni che non spettano ai centri. La magistratura deve intervenire con gli strumenti che la legge prevede”.

Chi le stava vicino racconta che la paura era palpabile. Gianfranco Abazia, titolare del ristorante dove la donna lavorava da un anno e mezzo, ricorda episodi inquietanti: “Tutti sapevamo che quell’uomo era pericoloso. Una volta pubblicò su Facebook la foto di Anna come se fosse un manifesto funebre. Era un segnale chiarissimo. Più volte lei mi chiese di accompagnarla a casa per timore di trovarlo ad aspettarla. A volte chiamava le forze dell’ordine, che la scortavano fino all’ingresso. Anche la questura era consapevole della situazione. Perché non si è fatto tutto il possibile per fermarlo?”.

Secondo le ricostruzioni, il sospettato era già sottoposto a divieto di avvicinamento con obbligo di braccialetto elettronico, mai applicato per “motivi tecnici”. A luglio era stato disposto un provvedimento di custodia cautelare in carcere, ma non era stato eseguito perché l’uomo risultava senza fissa dimora. Nel frattempo, continuava a stazionare vicino alla casa della vittima, sotto gli occhi di vicini e conoscenti.

La sera dell’omicidio, Hayat si era accorta della presenza dell’ex e aveva chiamato la polizia. Quando la pattuglia è arrivata, però, la tragedia era già avvenuta. Per Anna, come la chiamavano gli amici, non c’è stato nulla da fare.

La sua storia riaccende il dibattito sulla protezione delle donne vittime di violenza, soprattutto nei casi in cui le minacce sono evidenti e documentate. “Non è bastato che lei denunciasse, non è bastato che chiedesse aiuto – afferma il datore di lavoro –. È stata lasciata sola, e adesso non possiamo che piangere la sua perdita”.

Hayat Fatimi non era soltanto una vittima: era una donna che aveva cercato con forza di ricostruire la propria esistenza, di vivere in sicurezza e dignità. Il suo omicidio pone ancora una volta un interrogativo amaro: quante vite potrebbero essere salvate se le segnalazioni venissero ascoltate e trasformate in azioni concrete?

Lo riporta fanpage.it