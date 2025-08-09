Edizione n° 5788

CRONACA // Uomini incappucciati rubano un Suv a Cerignola, video virale
9 Agosto 2025 - ore  15:03

POLITICA // Cerignola, escalation di furti e rapine: il Comune chiede un incontro urgente con il Prefetto
9 Agosto 2025 - ore  14:44

CRONACA Uomini incappucciati rubano un Suv a Cerignola, video virale

Azione in pieno giorno,tutti riprendono ma nessuno chiama il 112

Sta facendo il giro del web ed è ormai virale il video del furto di un suv Mercedes nero compiuto in pieno giorno in una zona alla periferia di Cerignola (Foggia), tra il traffico cittadino e la gente che assiste impassibile dai balconi e dalla strada. Dalle immagini si notano alcuni uomini vestiti di scuro e con il volto coperto con passamontagna che, utilizzando un’altra auto di colore bianco, riescono a portar via l’autovettura affidandosi alla tecnica della manomissione delle centralina e della ‘spintarella’ per la messa in moto.

Il tutto davanti ad un bar, ad una tabaccheria, a numerosi automobilisti e passanti, alcuni dei quali riprendono la scena con i propri telefoni. Il video dura oltre 2 minuti e mezzo, durante i quali nessuno si preoccupa di chiamare le forze dell’ordine. Le immagini alimentano la preoccupazione dell’amministrazione comunale che, in una nota, chiede un incontro urgente con il prefetto di Foggia e si dice pronta ad informare il ministro dell’Interno.

“Torno a chiedere con forza un intervento concreto, visibile e duraturo per il contrasto ai furti e alla criminalità predatoria che affligge il tessuto economico e sociale della città” – sottolinea l’assessora alla sicurezza Cicolella – . “Non possiamo rimanere in silenzio. Il Prefetto deve riferire quanto sta accadendo al Ministro dell’Interno, che si dovrà adoperare per sostenerci nella lotta alla criminalità cittadina” – aggiunge il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.

Già nei mesi passati un altro episodio simile, sempre a Cerignola, fece il giro del web e gli amministratori comunali incontrarono il prefetto per cercare una soluzione all’escalation criminale. La richiesta di nuovo incontro è volta a “conoscere gli effetti delle azioni intraprese dopo le riunioni del recente passato e programmare nuovi interventi per contrastare tali incresciosi episodi”.

Lo riporta l’ANSA

