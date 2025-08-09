Edizione n° 5787

FOGGIA // Ordine TSRM-PSTRP di Foggia: "Basta informazioni distorte, la trasparenza è totale"
8 Agosto 2025 - ore  14:36

MANFREDONIA // "Ciao Vittoria, siamo tutti senza parole. Ti vogliamo bene"
8 Agosto 2025 - ore  13:25

Home // Cronaca // Volturino, arresto per spaccio, possesso di documenti falsi e sostituzione di persona

COCAINA Volturino, arresto per spaccio, possesso di documenti falsi e sostituzione di persona

Nella circostanza l’uomo, privo di patente di guida poiché revocata a seguito di applicazione di misura di prevenzione, avrebbe esibito una patente risultata falsa, riportante i dati di un’altra persona.

carabinieri notte (immagine d'archivio), fonte arezzoweb

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia. I Carabinieri della Compagnia di Lucera hanno arrestato in flagranza di reato e tradotto in carcere un uomo di Torremaggiore (FG),accusato della detenzione illecita di sostanza stupefacente, possesso di documenti falsi e sostituzione di persona.Nella mattinata del 22 luglio 2025, in località Taborra del comune di Volturino, i Carabinieri hanno fermato per un controllo un’autovettura, il cui conducente è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina.

Nella circostanza l’uomo, privo di patente di guida poiché revocata a seguito di applicazione di misura di prevenzione, avrebbe esibito una patente risultata falsa, riportante i dati di un’altra persona.

La successiva perquisizione estesa al suo domicilio avrebbe consentito di rinvenire bilancini di precisione e sostanze idonee al taglio e al confezionamento di sostanza stupefacente.

