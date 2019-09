Di:

“Non sarà facile l’esperienza di governo, nessuno immaginava un mese fa che Pd e M5s sarebbero arrivati ad un accordo politico superando scetticismo e incomprensione”.

Sono questi alcuni passaggi dell’intervento di Michele Bordo oggi alla Camera nel dibattito sulla fiducia al governo Conte. “Ci sono cittadini che nutrono dubbi perché preferivano il voto anticipato. Tra un governo di svolta per cui lavorare e le elezioni anticipate, con i rischi dell’esercizio provvisorio, recessione, aumento dell’Iva, abbiamo scelto la prima strada. Ma sarebbe un errore se questa sfida si limitasse a gestire l’emergenza senza prospettiva. L’accordo non è frutto di un contratto ma di un’intesa programmatica chiara”.

Bordo fa alcuni riferimenti al “linguaggio mite” del discorso del premier, al “lessico consono”. E aggiunge: “Bisogna sforzarsi di parlare nelle sedi ufficiali, sarebbe un passo avanti se per un po’ lasciassimo da parte il confronto sui social – fatto per affermare il proprio punto di vista come un campagna elettorale perenne– per dedicarci a un lavoro condiviso”.

Il deputato di Manfredonia conclude il suo intervento parlando di Mezzogiorno: “A sud si devono sbloccare gli investimenti, le infrastrutture, vanno valorizzate la bellezza, la nostra forza culturale e paesaggistica”. L’autonomia differenziata come “occasione di coesione e non di divisione per il paese, per lo stesso diritto alla salute, all’istruzione, perché i giovani abbiano l’opportunità di restare o andare via. E’ ora di osare, penso che Conte lavorerà bene, noi saremo qui in Parlamento ogni giorno per dare una mano”.

