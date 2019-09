Allagati i fascicoli e le stanze del Tribunale: la denuncia della Procura

Di:

“Le piogge hanno arrecato gravi pregiudizi allo svolgimento delle ordinarie attività giurisdizionali. In particolare si sono registrati notevoli allagamenti di uffici ubicati all’interno dell’edificio, con conseguenti danni agli arredi, alle pareti e, cosa ancor più grave, ai fascicoli dibattimentali“.

In una nota della Procura di Foggia, a firma del magistrato Marco Gambardella, viene denunciato lo stato di difficoltà legato alle condizioni strutturali del tribunale di Foggia con gli allagamenti per le precipitazioni dei giorni scorsi. “Da diverso tempo, magistrati, avvocati e utenti segnalano i disagi e le gravissime difficoltà riscontrate nel quotidiano esercizio delle funzioni giurisdizionali, a causa delle mancanza di spazi adeguati e di gravi danni strutturali. Appare necessario, quindi, informare i cittadini, nel cui interesse è amministrata la Giustizia, in ordine ai fatti sopra evidenziati, anche al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli Enti preposti e risolvere definitivamente i gravissimi problemi che rischiano di compromettere seriamente l’attività giurisdizionale”.

Pertanto è stata convocata per domani, 10 settembre, alle ore 11.30, una conferenza stampa alla quale parteciperanno la Presidenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Foggia, la dirigenza amministrativa, rappresentanti dell’Associazione nazionale Magistrati e le rappresentanze sindacali”.