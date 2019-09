Caso parcometri Foggia, revocato obbligo di dimora a Giandolfi (Protect)

Di:

Foggia. Con recente provvedimento, è stato revocato l’obbligo di dimora a Manfredonia al legale rappresentante della Protect srl, Vincenzo Giandolfi. Lo ha deciso il gip, accogliendo le istanze degli avvocati Caterina Pipino e Andrea Petito.

Lo riporta Foggiatoday.it

Come già riportato, Giandolfi era stato arrestato lo scorso 29 luglio nell’ambito dell’inchiesta “Ombre cinesi” di Procura e Guardia di Finanza. Già dopo tre giorni il Giudice per le indagini preliminari revocò la misura cautelare imponendo l’obbligo di dimora. Ora Giandolfi, che ha sempre dichiarato che non un euro era transitato sui suoi conti e che i soldi trattenuti e accreditati in ritardo erano serviti a far fronte ad alcune esigente della Protect, torna libero. “Siamo in attesa delle determinazioni ulteriori, credo che a breve verranno chiuse le indagini” fa sapere a Foggiatoday l’avvocato Pipino.