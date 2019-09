Conte alla Camera, il giorno della fiducia tra applausi e proteste Lega

Dichiarazione del gruppo regionale di Direzione Italia (Ignazio Zullo, Luigi Manca, Renato Perrini e Francesco Ventola).

“Non una prova di forza, ma di democrazia! Questa è la piazza di Montecitorio che oggi ha ribadito il proprio NO al Governo nato da un ‘Patto di Poltrone’, più gradito alla Francia e alla Germania che agli italiani.

“Accanto a Giorgia Meloni, Raffaele Fitto e Fratelli d’Italia siamo scesi in piazza a Roma anche noi perché prima o poi questo pasticciato e improvvisato Governo dell’inciucio andrà a casa e il centrodestra dovrà essere unito e coeso per assumersi la responsabilità di dare al Paese un Governo stabile e duraturo, che nasce dalle urne e non nelle chiuse stanze romane ed europee”.