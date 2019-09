Giro d’Italia 2020, tra le tappe pugliesi Vieste

Di:

Prende sempre più corpo la due giorni pugliese del Giro d’Italia 2020. Da qualche settimana vi avevamo anticipato dell’intenzione di Ceglie Messapica di ospitare la Corsa Rosa, mentre ieri le fonti locali avevano aggiunto una seconda giornata con conclusione a Vieste, mentre per la partenza non vi erano grandi indicazioni, tranne che si ripartiva dal barese. La località scelta sarebbe nuovamente Giovinazzo, che nel 2014 ospitò per la prima volta la carovana. Nel Tacco d’Italia si arriverebbe così il secondo fine settimana di corsa, dopo una tappa che a questo punto potrebbe essere interamente calabrese, prima di ripartire sempre dalla punta del nostro paese.

