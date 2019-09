Meteo Gargano, calo temperature. Mercoledì con pioggia

MARTEDI’ graduale cedimento della pressione nel corso della giornata. Atteso un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata sul Sud-Est. Si tratterà di nubi in prevalenza stratiformi di scarsa consistenza, in intensificazione tra sera e notte con prime piogge su Molise, Basilicata e Monti Dauni. Temperature in lieve calo. Venti in rotazione da Sud-Est con Mar Ionio tendente a mosso, poco mosso l%u2019Adriatico.

MERCOLEDI’: un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle murge cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale adriatico meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sul Salento cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Venti moderati dai quadranti sud-orientali; tesi meridionali in quota. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.