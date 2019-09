Pino Miglietti al via dei Campionati Europei Master su pista, Venezia 2019

Di:

Foggia. Sono in corso di svolgimento in questi giorni i Campionati Europei Master su pista a Venezia, 10 giorni di gare dal 5 al 15 settembre che vedranno la partecipazione di Giuseppe (Pino) Miglietti, tesserato per la Daunia Running che il 12 settembre sarà al via dei 3000metri siepi, (ore 19,40) sulla pista dell’impianto “A. Picchi” di Jesolo.

L’obiettivo di questa rassegna continentale è quello di entrare nei primi 5, una grande opportunità per la quale Pino si è preparato al meglio e alla quale arriva con il titolo italiano nei 5000 metri e la medaglia d’argento nei 3000 metri conquistati a luglio. Nell’augurio di raggiungere il risultato sperato, per il quale Pino ha lavorato con la sua proverbiale dedizione, con costanza e passione è importante ricordare che nella bacheca ci sono diversi titoli nazionali e internazionali su strada e su pista, una vita dedicata all’atletica leggera, come atleta e come “maestro”, sono tanti infatti i ragazzi e i semplici amatori che negli anni hanno beneficiato dei suggerimenti tecnici di Pino, frutto di esperienza, studio e aggiornamento costante, dispensati gratuitamente, con grande umiltà senza presunzione alcuna.

A supportare Pino in questa esperienza ci sono “Ristorè, Ristorante Pizzeria, self service”, “Sponcar”, “Colorificio Razionale Ciro”, “Fratelli Sponsano” , “Scuola Tennis, I Love Tennis”, che con il loro contributo hanno permesso il concretizzarsi della partecipazione.