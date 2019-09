Scopriamo insieme quali sono stati i giochi online più popolari in questa estate 2019

Di:

In estate sono i giochi da casino online a rubare la scena alle scommesse sportive per quanto riguarda le preferenze degli amanti del gioco in Italia, ma vediamo meglio il perchè e qual’è l’offerta degli operatori di gioco.

Perchè in estate sono i giochi da casino i più apprezzati online?

Tra le preferenze numero uno degli appassionati di gambling in Italia ci sono sicuramente le scommesse sportive tallonate dai giochi da casino e via via molti altri giochi come ad esempio i gratta e vinci o il bingo. Quando finiscono le principali competizioni a livello europeo verso fine maggio inizio giugno il palinsesto delle scommesse sportive si svuota ed è possibile giocare solo campionati minori sconosciuti ed è in questo momento che anche gli appassionati di scommesse si cimentano anche con altri giochi online. Ecco quindi che in estate i giochi da casino online diventano più popolari aumentando significativamente i propri fatturati rispetto ad altri periodi dell’anno.

Gli operatori di gioco lo sanno bene e visto il grande interesse suscitato, in questo periodo rilasciano sempre molte novità e promozioni in così da attirare sempre più appassionati. Giocare online ormai è diventato molto semplice grazie ad applicazioni di gioco molto intuitive che offrono la possibilità sia di giocare alle scommesse che a tutti gli altri giochi e quindi è anche più facile indirizzare i clienti in base alle offerte e promozioni. Tra nuovi giochi e miti intramontabili ogni estate i giocatori hanno sempre l’imbarazzo della scelta e l’indice di gradimento per un gioco rispetto ad un altro può cambiare radicalmente da un anno all’altro, vediamo quindi insieme quali sono stati i più popolari quest’estate 2019.

Quali sono stati i giochi online più popolari e graditi dell’estate 2019?

Al primo posto dei giochi online più graditi troviamo sicuramente i giochi da casino e tra questi le slot machines sono sicuramente le più giocate e gradite. Uno dei vantaggi che hanno le slot machine rispetto a giochi più tradizionali dei casino come la roulette o il blackjack, è la possibilità di lanciarne sempre di nuove così da potersi rinnovare e dare un offerta sempre diversa per il giocatore. Se è vero che da un lato all’utente piace avere sempre nuovi titoli su cui giocare ci sono anche titoli che sono in auge da anni come ad esempio quelli delle slot da bar in particolare la famosissima slot gallina che da anni resta una delle preferite a livello nazionale da nord a sud.

I giochi da tavolo dei casino online sono comunque giocati ma meno apprezzati rispetto ai veri tavoli da gioco che sanno ancora regalare più emozioni di un casino online. Oltre ai giochi da casino quest’estate abbiamo assistito alla riconferma dei gratta e vinci online, che anno dopo anno sono sempre più conosciuti ed apprezzati e grazie alle nuove app di gioco facilmente scaricabili stanno iniziando ad avere molto successo. Un altro gioco che sta tornando alla ribalta è il bingo, che dopo anni un po’ bui a causa della chiusura di molte sale soffocate dai debiti e quelle poche aperte sempre teatri di episodi di criminalità, oggi invece grazie all’online sono molti gli appassionati che sono tornati a giocare e quest’estate abbiamo assistito ad un incremento nei volumi di gioco che ben fa sperare per il futuro di questo gioco che fa parte ormai della tradizione italiana.

Queste sono state le principali preferenze degli amanti del gioco per quest’estate 2019 ma vediamo ora che sono ripresi i campionati e sono iniziate a pieno regime le scommesse sportive, se questo trend verrà confermato oppure no.