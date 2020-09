Cantagiro. Domenico la Marca “Onorato per il Premio Sergio Bardotti, ora nuovi progetti”

Roma, 08 settembre 2020. Emozionatissimo è Domenico la Marca per il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo Cantagiro 2020, a lui assegnato nel corso della Finale di sabato a Fiuggi condotto da Claudio Lippi. Le parole di Carmen Di Domenico, moglie de l noto paroliere ed autore di tante canzoni italiane, non lasciano dubbi ” questo ragazzo è straordinario : le parole del suo brano ” I bambini nascosti ” sono vere e straordinarie e toccano un tema attuale’.

Il brano richiama al ricordo una pagina cri tica dell ‘ emigrazione italiana in Svizzera: la presenza di 30.000 bambini figli di italiani clandestini costretti a non farsi sentire per non essere cacciati. Parole profonde le sue che già lo scorso anno avevamo destato l’ interesse del Cantagiro che nonostante la sua eliminazione, hanno chiesto l’inserimento del suo brano nella compilation del Cantagiro 2019.

Domenico la Marca, cantautore, lavora da più di venti anni nel settore sociale, occupandosi principalmente di immigrazione, di detenuti, malati di Aids, minori e minori stranieri non accompagnati. E’ uno degli autori di E sarà domani, uno spettacolo musicale da cui prende il titolo il suo primo CD con dieci brani . Nel giugno 2019, presso il Teatro Giordano a Foggia, Domenico vince la XVII edizione del Cantassori, Festival della canzone per l’inclusione con il brando “Di Cartoni e lamiera” che racconta di caporalato e della tragica morte di 12 braccianti avvenuta lo scorso 5 agosto a Foggia. Partecipa nella fase finale del Cantagiro 2019 a Fiuggi e il suo brano viene inserito nella compilation Cantagiro 2020. In occasione del Premio Giammaria Testa, Domenico é tra i primi cinque classificati, mentre nell’edizione “Musica contro le Mafie”, con il suo brano Di cartoni e lamiera”, é 32° su oltre 350 artisti.

Intervista video a cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia