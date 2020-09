Cerimonia con Covid a Foggia, uno sposo: “Nessun focolaio dal matrimonio”

“Siamo già risultati negativi al primo tampone, resteremo in isolamento a casa fino a quando non faremo anche il secondo e avremo i risultati. Ma non c’è stato alcun focolaio causato dal matrimonio”. A parlare è uno dei due sposi riminesi che hanno celebrato il loro matrimonio a Foggia (la loro città natale) a fine agosto, per scoprire poi qualche giorno dopo che uno degli invitati, un loro parente alla lontana, era positivo al Covid. E’ scattata la sorveglianza sanitaria per tutti gli invitati (circa un’ottantina, di cui 18 a Rimini), che stanno facendo o hanno già fatto il primo tampone.

Fonte: ilrestodelcarlino