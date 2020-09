“Ci manca la sua allegria, tanto”. 10 anni dalla scomparsa di Luigi Grumo di Manfredonia

Manfredonia, 09 settembre 2020. “Il tuo viso sorridente, la tua allegria, saranno dipinti per sempre nei nostri cuori, e nel cammino della nostra vita. Ti vogliamo bene, la tua famiglia“. Sono passati 10 anni dalla prematura scomparsa di Luigi Grumo, pescatore del compartimento marittimo di Manfredonia, vittima di un incidente mortale il 9 settembre 2010, a largo di Varcaro mentre era su un peschereccio.

Stamani, il sig. Michele, fratello di Luigi, ha contattato StatoQuotidiano ricordando il fratello al quale resta sempre legato. “E’ impossibile descrivere quanto fosse unico e speciale”, ha detto. “Quella notte ha rappresentato l’inizio di un incubo, ma attraverso la messa o iniziative come il memorial di calcio, lo ricordiamo tutti nell’amicizia e nell’unione. Siamo certi che Luigi, dall’alto, continuerà a guardarci”.

Come risaputo, in onore di Luigi, ogni anno si svolge il memorial “Luigi per sempre nel cuore”, giunto quest’anno alla settima edizione.