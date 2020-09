Cuoco di Manfredonia picchia e sequestra 20enne in Olanda

(unionemonregalese) Studentessa di vent’anni, lei, da Mondovì, cuoco 31enne lui, nativo di Manfredonia, ma residente (per lavoro) in Olanda. Si conoscono a Capodanno e agli inizi di questo 2020 cominciano a frequentarsi. È il punto di inizio della loro relazione, una storia che si snoda ai primi battiti come normale. Ma questo solamente perché il male non si presenta mai come appare. E la realtà, terribile, viene a manifestarsi, per la prima volta, in un week end di inizio giugno con un escalation agghiacciante. Sporta denuncia sia alla Procura di Cuneo che a Rotterdam. Per l’uomo è scattato subito il divieto di avvicinamento. (unionemonregalese)