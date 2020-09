Violenza da immigrato, Landella “Il rispetto non ha colore di razza”

“Il rispetto non ha colore politico o di razza, è un presupposto universale per poter appartenere ad una comunità. Foggia, come insegna la storia dei suoi Santi Patroni Guglielmo e Pellegrino, è città dell’accoglienza e dell’inclusione, ma a nessuno è consentito usare offendere, soprattutto, usare qualsiasi forma di violenza.

L’aggressione fisica da parte di un cittadino extracomunitario nei confronti di una donna che lo richiamava all’uso della mascherina, nella sala di attesa del Patronato della Cgil di Foggia, è da condannare fermamente. Alla nostra concittadina colpita al volto tutto il mio affetto, la mia gratitudine ai lavoratori degli uffici sindacali di assistenza sociale che quotidianamente svolgono un servizio prezioso per la nostra comunità”.

Lo riporta il sindaco di Foggia Franco Landella.