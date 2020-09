Foggia, 09 settembre 2020. In riferimento alla positività al COVID 19 di tre operatori della sede dei servizi distrettuali di via Grecia a Foggia, la Direzione Generale della ASL chiarisce che la situazione è sotto controllo. “Il Dipartimento di Prevenzione – spiega il Direttore Generale Vito Piazzolla – ha immediatamente attuato tutte le procedure per la messa in sicurezza degli utenti, degli operatori e della struttura stessa. Il Servizio di Igiene aziendale ha effettuato le dovute indagini epidemiologiche, ricostruito le catene dei contatti stretti per i quali è stato disposto l’isolamento fiduciario precauzionale e ha programmato i tamponi.

La sede è stata interamente sanificata. Tutti i servizi sono operativi”.