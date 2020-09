Foggia. L’istituto di bellezza ed estetica oncologica compie 30 anni, Ricotta festeggia

Foggia. “Un lungo percorso, non privo di ostacoli, dopo 30 anni di attività mi pongo comunque altri traguardi, che non svelo per scaramanzia”. Loreta Ricotta festeggerà, il prossimo lunedì, l’anniversario dell’istituto di bellezza e di estetica oncologica ‘Il Cigno’ con le autorità cittadine, i clienti storici e chiunque voglia conoscere questo impegno quotidiano da vicino. “Sono 30 anni di obiettivi mirati, scelte e cambiamenti talvolta audaci, 30 anni di impegno costante e tante soddisfazioni”. Per l’occasione, si apriranno le porte dell’istituto due volte al mese, e, gratuitamente, saranno effettuati trattamenti di estetica oncologica a uomini e donne che attualmente sono in terapia. I dettagli dell’iniziativa verranno presentati durante i festeggiamenti.

Riprende con la solita grinta e solita carica, Loreta, “un traguardo che celebro con i miei figli, la mia famiglia, il merito è anche loro che hanno sofferto i miei ritardi, i miei appuntamenti con loro che slittavano di qualche ora. Negli anni ’90, dell’estetica oncologica a Foggia sono stata la pioniera, sembra ieri ma sono ancora qua, come dice Vasco. Mi sono avvicinata anche al sociale, con il volontariato presso l’Andos e al Don Uva, l’anno scorso al Giordano hanno sfilato le ‘Modelle per una sera…donne per sempre’, un evento di beneficenza su tematiche oncologiche”. Per 80 giorni il Cigno è rimasto chiuso a causa del Covid: “Lavoro da sola, ho ricevuto quei 400-600 euro con tutte le spese che ho, ma io penso positivo, e proseguo per la mia strada con caparbietà”.