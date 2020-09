Gianluigi Paragone a Torremaggiore per sostenere la lista “Cittadini Pugliesi”

Si terrà venerdì 11 settembre a Torremaggiore, l’incontro con il senatore Gianluigi Paragone, a sostegno della lista ‘Cittadini Pugliesi’ per le prossime elezioni regionali.

Saranno presenti gli otto candidati in provincia di Foggia per le elezioni regionali Puglia 2020: Carmela Battiante, Francesco Colella, Luigi Cucinello, Raffaele Pio De Vita, Francesco Mangiacotti, Francesco Scanzano, Matteo Tricarico e Anna Maria Vitulano.

“Tra gli argomenti- comunicano gli organizzatori- non mancherà il tema referendario ma soprattutto si parlerà delle ragioni del vero ‘voto utile’, quello da attribuire a una lista outsider per continuare una esperienza maturata in cinque anni di Consiglio Regionale contro gli sprechi delle risorse regionali, contro i favori e le clientele della politica mestierante scambiata con favori elettorali, per costituire le condizioni per la legittima difesa dei pugliesi”.