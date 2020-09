La mafia di Cerignola stasera sulla docuserie “Avamposti” (VIDEO)

Dopo il successo della prima puntata seguita da 474.000 spettatori pari al 2.2% di share, mercoledì 9 settembre alle 21.25 sul NOVE torna ‘Avamposti – Dispacci dal confine’, la docuserie in 5 puntate che racconta la quotidianità delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri. Le storie, firmate da Claudio Camarca e realizzate da Clipper Media in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, sono sempre disponibili in anteprima su Dplay Plus.

Nel secondo appuntamento il racconto si sposta a Cerignola dove la cosiddetta ‘quarta mafia’ spadroneggia con violenza sia in città, sia in tutta la zona del foggiano. I volumi di affari raggiunti dall’organizzazione hanno un peso politico e maggiori capacità di riciclare i proventi criminali. È una mafia anarchica che si intrufola all’improvviso in una giornata come tante, sconvolgendo e cambiando ogni volta i connotati della città e dei suoi abitanti. I Carabinieri di Cerignola s’infiltrano tra le maglie sottili della criminalità combattendo estorsioni, droga, traffici illeciti, violenze minorili. La gran parte delle più rilevanti operazioni concluse nell’ultimo semestre confermano come tutta la criminalità organizzata foggiana si stia proiettando verso il riciclaggio e il reimpiego di proventi illeciti attraverso intestazioni fittizie, soprattutto nei settori dell’agro-alimentare, in quello turistico alberghiero e della pesca.

Prosegue "Avamposti", la serie dedicata alle attività dei Carabinieri impegnati nelle realtà urbane ad alto tasso di…

