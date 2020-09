La piazza di Ischitella trasformata in una galleria d’arte, decine gli artisti in mostra

Gargano, 09 settembre 2020. Pittura, scultura, musica e anche dolcetti di pasta di mandorle. La piazza di Ischitella si è trasformata, nella serata dello scorso sabato 5 settembre, in una grande galleria d’arte piena di opere di molti artisti locali. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Pro Loco Uria” e intitolata “Poesia in arte”, come prima edizione ha riscosso molto interesse da parte dei turisti e dei locali.

Per l’evento è stata allestita anche la mostra fotografica in memoria del fotografo Antonio Russi, scomparso circa due anni fa. La serata è proseguita con un percorso poetico-canoro con i finalisti della XVII edizione del rinomato Premio nazionale di Poesia Ischitella-Pietro Giannone. Non è mancata la musica, sempre made in Ischitella, con l’esibizione del Corpo Musicale Cittadino “Pietro Giannone”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola