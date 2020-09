Manfredonia, Comandante CP ringrazia Guardiamarina Teresa D’Ascanio “Auguri per il suo futuro”

Manfredonia, 09 settembre 2020. Terminerà oggi, dopo circa due mesi, il tirocinio pratico della Guardiamarina Teresa D’Ascanio, presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia.

Nata a Manfredonia il 06.04.1995 nell’anno 2016 è risultata vincitrice del

concorso per l’ammissione ai Ruoli normali dell’Accademia Navale di Livorno nel ruolo Capitanerie di Porto. Il percorso formativo quinquennale prevede, al termine del quarto anno di studi, un periodo on the job presso le diverse sedi della Guardia Costiera presenti lungo gli 8.000 km di costa nazionali. Nel Luglio 2020, nel corso della stagione estiva, la D’ascanio è stata destinata presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia dove, seguita costantemente da un tutor, fin da subito ha preso parte a tutte le attività operative ed amministrative che quotidianamente vengono svolte dai militari della Guardia Costiera.

In particolare nel corso dei due mesi estivi la D’ascanio ha preso parte a diverse operazioni di polizia marittima a tutela della libera fruibilità degli spazi demaniali marittimi (partecipando attivamente all’operazione nazionale Mare Sicuro 2020), ad attività a tutela dell’ambiente ma anche ad attività che riguardano la sicurezza della navigazione prendendo parte a visite ispettive a bordo delle navi che scalano il porto di Manfredonia.

Da domani la guardiamarina D’Ascanio tornerà presso l’ Accademia Navale per completare l’iter formativo e dove, nel giugno 2021, conseguirà la Laurea Magistrale in “Scienze del Governo e dell’Amministrazione del Mare” . Successivamente sarà inviata presso il primo Comando di servizio dove porterà con se il bagaglio di conoscenze maturate presso l’Accademia Navale oltre che quelle maturante nel corso dei tirocini pratici presso le

sedi periferiche del Corpo. A termine del tirocinio il Comandante dell Capitaneria Turiano ha voluto ringraziare il Guardiamarina D’Ascanio per l’eccellente servizio prestato augurandole un futuro professionale e personale ricco di soddisfazioni.